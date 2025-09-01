ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині фермери завершили жнива
Автор: Ігор Василик
01/09/2025 07:53
На Прикарпатті завершено збирання ранніх зернових культур — обмолочено 83,2 тис. га, а валовий збір зерна перевищив 415 тис. тонн.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Івано-Франківської ОДА/ОВА Світлану Онищук.

Середня врожайність склала 50 центнерів з гектара. Зокрема:

  • пшениці зібрано 276 тис. тонн із площі 53,8 тис. га (врожайність – 51,3 ц/га);
  • ячменю – 115,7 тис. тонн (врожайність – 55,1 ц/га);
  • жита – 3,7 тис. тонн (28,3 ц/га);
  • гороху – 0,75 тис. тонн (25 ц/га).

Також завершено збирання озимого ріпаку: на площі понад 21 тис. га намолочено 70,6 тис. тонн при врожайності 33 ц/га.

Водночас аграрії краю вже розпочали осінню посівну і засіяли близько 2 тис. га озимого ріпаку.

