Де упродовж першого тижня вересня на Франківщині працюватимуть виїзні медичні бригади

Упродовж 1-5 вересня у різних населених пунктах Прикарпаття продовжуються виїзні акції “Дні здоров’я”.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Івано-Франківської ОДА/ОВА Світлану Онищук.
У межах ініціативи мешканці можуть безкоштовно пройти обстеження та отримати консультації лікарів.
Протягом наступного тижня медичні команди працюватимуть за таким графіком:
- 1 вересня – Білозорино, Слобідка, Вербовець, Білка;
- 2 вересня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного), Смодна, Білка;
- 3 вересня – Яремче (вул. Свободи, 315), Яківка, Красноїлля, Виноград;
- 4 вересня – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Івано-Франківськ (вул. Макухи, 2Г), Верховина (вул. Коваля, 1), Коломия (вул. Франка, 5);
- 5 вересня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Устеріки, Виноград.