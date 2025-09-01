ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Де упродовж першого тижня вересня на Франківщині працюватимуть виїзні медичні бригади
Диван на коліщатках в темній вітальні

Де упродовж першого тижня вересня на Франківщині працюватимуть виїзні медичні бригади

Автор: Ігор Василик
01/09/2025 08:06
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Упродовж 1-5 вересня у різних населених пунктах Прикарпаття продовжуються виїзні акції “Дні здоров’я”.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Івано-Франківської ОДА/ОВА Світлану Онищук.

У межах ініціативи мешканці можуть безкоштовно пройти обстеження та отримати консультації лікарів.

Протягом наступного тижня медичні команди працюватимуть за таким графіком:

  • 1 вересня – Білозорино, Слобідка, Вербовець, Білка;
  • 2 вересня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Панаса Мирного), Смодна, Білка;
  • 3 вересня – Яремче (вул. Свободи, 315), Яківка, Красноїлля, Виноград;
  • 4 вересня – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Івано-Франківськ (вул. Макухи, 2Г), Верховина (вул. Коваля, 1), Коломия (вул. Франка, 5);
  • 5 вересня – Гринівка, Івано-Франківськ (вул. Героїв УПА, 1), Устеріки, Виноград.

СХОЖІ НОВИНИ