Де упродовж першого тижня вересня на Франківщині працюватимуть виїзні медичні бригади

Упродовж 1-5 вересня у різних населених пунктах Прикарпаття продовжуються виїзні акції “Дні здоров’я”.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Івано-Франківської ОДА/ОВА Світлану Онищук.

У межах ініціативи мешканці можуть безкоштовно пройти обстеження та отримати консультації лікарів.

Протягом наступного тижня медичні команди працюватимуть за таким графіком: