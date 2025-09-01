Поліція прозвітувала про затримання ймовірного вбивці Парубія

Співробітники СБУ, Нацполу та Офісу Генпрокурора затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

Нагадаємо, що Стало відомо де і коли поховають убитого Андрія Парубія

Фігуранта затримали у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на політика був ретельно спланований: виконавець заздалегідь вивчав його маршрути, графік пересувань, прокладав шляхи для втечі.

На його пошуки та затримання знадобилось 36 годин. Завдяки злагодженим діям вже за 24 години після нападу вдалося встановити підозрюваного, а ще через 12 годин – затримати його.

Розслідування перебувало на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського. Глава держави повідомив, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповів про подальші процесуальні кроки та перші показання підозрюваного.

«Зараз проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. Вся команда правоохоронців і працівників прокуратури працює цілодобово. Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція, МВС, СБУ, прокуратура – всі діють максимально ефективно», – наголосив Президент.

Наразі тривають слідчі дії. Про подальший перебіг розслідування обіцяють повідомляти додатково.