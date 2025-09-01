На Богородчанщині відбувся гастрофест традиційної бойківської кухні ФОТОРЕПОРТАЖ

Солотвинська громада започаткувала смачну традицію — фестиваль гопки, що поєднує кулінарну спадщину, благодійність і любов до рідного краю.

У серці Бойківщини, на стику з Гуцульщиною, у селищі Монастирчани пройшов унікальний кулінарний фестиваль — свято бойківської страви під назвою гопка. Його ініціаторкою стала Ольга Третьякова, директорка базового будинку культури селища Солотвин, повідомляє інформаційний сайт МІСТО.

Захід не лише познайомив гостей з давньою традицією, а й став частиною процесу відновлення культурної памʼяті регіону.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

«Гопка — це традиційна страва для нашого краю. Колись її готували майже в кожному селі, але з часом про неї почали забувати. Молоде покоління вже часто не знає, що це таке. Ми вирішили повернути цю смачну традицію до життя», — розповідає Ольга Третьякова.

Що таке гопка і чому про неї варто знати?

Гопка — це страва бойківської кухні, яка збереглася у селах Прикарпаття, але сьогодні її можна побачити хіба що у спогадах старожилів. Саме тому фестиваль покликаний не лише популяризувати цю їжу, а й зробити крок до офіційного визнання її частиною нематеріальної культурної спадщини області, а в перспективі — і всієї України.

«Ми вже працюємо над тим, щоб внести гопку до обласного реєстру нематеріальної спадщини, а згодом — до національного. Цей фестиваль — це одна зі сходинок у цьому процесі», — зазначає пані Ольга.

Гопка з восьми сіл: смачне змагання та кулінарна мозаїка

У фестивалі взяли участь мешканці восьми сіл Солотвинської громади, кожне з яких представило свою версію гопки. А ще — традиційні напої, заправки та супутні страви. Села Манява, Бабче та Маркова, які географічно ближчі до Гуцульщини, приготували гуцульські страви — зокрема магачинку та узвар.

Організатори наголошують: у виборі страв враховували думку старожилів і дотримувалися принципу автентичності. Якщо певна страва не була притаманною конкретному селу — її просто не включали до участі.

Фестиваль — благодійний: допомога для ЗСУ

Особливістю заходу стала його благодійна мета. Усі зібрані кошти організатори планують передати на підтримку Збройних сил України.

«Ми вирішили допомогти нашому земляку, Ігору Гоцану, уродженцю села Монастирчани. Він регулярно організовує збори на потреби армії — автомобілі, спорядження тощо. І ми радо долучаємося», — ділиться Третьякова.

Частину коштів також передадуть місцевому Волонтерському осередку «бджілок» під головуванням Руслани Косович, які займаються плетінням маскувальних сіток та виготовленням їжі для захисників.

Культурна спадщина — це не лише минуле, а й майбутнє

Фестиваль гопки у Солотвині — приклад того, як локальні ініціативи можуть ставати рушіями великих змін. Відродження кулінарних традицій, підтримка армії, єднання громад — усе це переплітається у теплому, смачному і щирому святі.

«Ми хочемо, щоб люди знову почали цінувати своє. Щоб знали, що гопка — це не просто їжа, а частина нашої культури, нашої ідентичності», — підсумовує Ольга Третьякова.

На фестивалі свою крафтову продукцію також представляли місцеві виробники. Зокрема серед них Василь Богровецький з авторськими винами та виноградом, Наталія Васютин з різноманітними сирами, Іван Гутник з натуральним медом, лікувальними настоянками та пилком.

Місцеві та запрошені колективи розважали глядачів музикою та гуморесками. Найстаршим виконавцям було аж за вісімдесят років. Але й не бракувало виступів молодих талантів. А показовий виступ собаководів прикував погляди навіть наймолодших глядачів.