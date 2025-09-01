Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого захисника Володимира Данчишина

На війні загинув військовий з Франківської громади Володимир Данчишин.
Прощання із загиблим воїном відбудеться 1 вересня у Будинку смутку, поховають його на Алеї Героїв у Чукалівці.
Про гірку втрату повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
«Маємо ще одну втрату в громаді. На війні загинув солдат Володимир Данчишин», — йдеться у повідомленні мера.
За його словами, це велика втрата для всієї громади, яка вкотре доводить ціну боротьби за незалежність.
Прощання із загиблим воїном відбудеться у понеділок, 1 вересня, о 09:00 годині.
«Прощання з Героєм розпочнеться у Будинку смутку на вулиці Ребета (Побутова), 3», — повідомив Руслан Марцінків.
Після церемонії труну із тілом героя повезуть на міське кладовище у село Чукалівка.
Володимир Данчишин буде похований на Алеї Героїв міського кладовища в Чукалівці. Саме там спочивають захисники України, які загинули на фронті.
«Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у Чукалівці», — йдеться у повідомленні мера.
Руслан Марцінків висловив співчуття родині та близьким загиблого.
«Співчуття рідним і близьким! Вічна пам’ять і шана Герою!» — зазначив міський голова.