Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого захисника Володимира Данчишина

На війні загинув військовий з Франківської громади Володимир Данчишин.

Прощання із загиблим воїном відбудеться 1 вересня у Будинку смутку, поховають його на Алеї Героїв у Чукалівці.

Про гірку втрату повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

«Маємо ще одну втрату в громаді. На війні загинув солдат Володимир Данчишин», — йдеться у повідомленні мера.

За його словами, це велика втрата для всієї громади, яка вкотре доводить ціну боротьби за незалежність.

Прощання із загиблим воїном відбудеться у понеділок, 1 вересня, о 09:00 годині.

«Прощання з Героєм розпочнеться у Будинку смутку на вулиці Ребета (Побутова), 3», — повідомив Руслан Марцінків.

Після церемонії труну із тілом героя повезуть на міське кладовище у село Чукалівка.

Володимир Данчишин буде похований на Алеї Героїв міського кладовища в Чукалівці. Саме там спочивають захисники України, які загинули на фронті.

«Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у Чукалівці», — йдеться у повідомленні мера.

Руслан Марцінків висловив співчуття родині та близьким загиблого.