На Прикарпатті провели в останню путь захисника Володимира Лазоришина

У суботу 30 серпня, в селі Копанки попрощалися з 44-річним солдатом Володимиром Лазоришиним, який помер в Запоріжжі.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Калуську міську раду.

Народився Володимир Лазоришин 2 травня 1981 року. Дитинство, юнацькі роки пройшли біля батьків та сестри в с. Копанки. Після школи навчався в професійному училищі.

У 2001 році одружився з Наталею та невдовзі розлучився. Упродовж життя працював за кордоном і в рідній країні на різних роботах.

На захист України Володимир Лазошин став у грудні 2023 року.

Воїн самовіддано служив стрільцем-помічником гранатометника стрілецького відділення стрілецької роти батальйону територіальної оборони однієї з військових частин ЗСУ.

На превеликий жаль, 5 серпня 2025 року солдат Володимир Лазоришин помер у Запоріжжі.

Поховали мужнього Воїна на кладовищі його рідного села.