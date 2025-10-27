На Франківщині горів житловий будинок, постраждав чоловік

У понеділок, 27 жовтня, о 04:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Дубівці Дубовецької територіальної громади Івано-Франківського району.

Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

До місця виклику направили рятувальників, які встановили, що виникло загоряння в житловому будинку, площа пожежі склала 15 м².

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти подальшому поширенню вогню на більшу площу.

Під час ліквідації пожежі травмувався чоловік. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.