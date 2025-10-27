ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Косівщині викрили незаконний видобуток корисних копалин

Автор: Олег Мамчур
Прокурори та поліція оглядають річкову ділянку
35-річного мешканця Чернівецької області підозрюють у незаконному видобуванні корисних копалин у руслі річки Черемош.

Чоловік разом зі спільниками у 2024–2025 роках незаконно видобував корисні копалини на території Косівського району. Для цього він використовував техніку та працівників підприємства, яке мало дозвіл лише на геологічне вивчення надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ. Роботи проводили без необхідних документів і права користування земельною ділянкою, а видобуту сировину складали для подальшого перевезення.

Прокурори та поліція оглядають річкову ділянку

Під час обшуків правоохоронці виявили місця незаконного видобутку, зберігання та переробки сировини. З’ясували, що роботи проводилися в руслі та прибережній смузі річки Черемош, яка належить до земель водного фонду. Унаслідок цього довкіллю завдано шкоди на понад 650 тисяч гривень.

У прокуратурі зазначають, що видобуток корисних копалин у гірських річках, зокрема в руслі річки Черемош, суперечить вимогам Водного кодексу України та призводить до порушення природного русла, руйнування місць нересту риби, втрати біорізноманіття, забруднення ґрунту й вод хімічними речовинами, що використовуються під час гірничих робіт.

Крім того, Івано-Франківська обласна прокуратура подала до суду позов в інтересах держави до Державної служби геології та надр України та товариства з обмеженою відповідальністю. У позові вимагають визнати незаконним і скасувати наказ, а також визнати недійсними договір купівлі-продажу та спеціальний дозвіл на користування надрами в межах ділянки, розташованої в руслі річки Черемош.

Екскаватор біля річки під час перевірки
Екскаватор працює біля річки під наглядом працівників
Люди працюють біля екскаватора на березі річки

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

