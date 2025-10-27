ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Представники омбудсмена та громад, медики, екологи і водники говорили про доступ до води в умовах війни

Автор: Олег Мамчур
Група людей на офіційному заході в Україні
Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України став співорганізатором міжвідомчого заходу «Право на воду в умовах війни: виклики, рішення, партнерство», який відбувся під егідою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук і Представник Уповноваженого в Івано-Франківській області Віталій Вербовий зібрали представників профільних структур та громад з метою обговорення стану реалізації права громадян на безпечну та доступну питну воду в умовах воєнного стану, представлення Спеціальної доповіді Уповноваженого, а також визначення практичних кроків і механізмів міжвідомчої взаємодії для гарантування водної безпеки та захисту прав людини.

За дорученням генерального директора Центру Руслана Савчука з презентацією «Санітарно-епідемічні ризики, якість питної води, профілактика інфекцій» виступила заступниця керівника установи Оксана Сенюк.

Вона підкреслила, що навіть у складних умовах війни система громадського здоров’я продовжує забезпечувати моніторинг якості питної води, оперативно реагує на ризики та надає громадам практичні рекомендації щодо профілактики водних інфекцій.

Група людей на офіційному заході в Україні
Презентація про охорону здоров’я в Україні
Жінка виступає на конференції з громадського здоров'я

«Доступ до безпечної води – це не лише питання комфорту, а питання здоров’я і виживання. Системна робота з контролю якості води, профілактики інфекцій та взаємодії з громадами допомагає зберегти здоров’я людей навіть у найскладніших умовах», – зазначила Оксана Сенюк.

До обговорення долучилися представники Офісу Омбудсмана, обласної влади, територіальних громад, профільних установ та громадських організацій.

Під час заходу представник Уповноваженого з соціальних та економічних прав Олена Колобродова презентувала Спеціальну доповідь про стан дотримання прав громадян на чисту воду в умовах воєнного стану.

Захід став важливою платформою для обміну досвідом, зміцнення партнерства між органами влади, місцевим самоврядуванням і фахівцями у сфері водної безпеки та громадського здоров’я.

