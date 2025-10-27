На Франківщині росте унікальне дерево з 12-ма стовбурами

На території Пасічнянської територіальної громади Надвірнянського району, серед пралісів природного заповідника «Горгани», зростає унікальне дерево — “Бук 12 місяців”.

Це дивовижне природне утворення має дванадцять стовбурів, що зрослися в єдине ціле, утворивши живий символ єдності, безперервності часу й циклічності життя.

Кожен зі стовбурів нагадує про певний місяць року — від зимової мовчазності січня до теплого дихання липня й задумливості грудня. Разом вони утворюють замкнене коло природи, яке не має ні початку, ні кінця.

Висота дерева — 17,3 метра, окружність стовбура — 4 метри 56 сантиметрів. Здалеку це просто могутній бук, але зблизька можна побачити 12 окремих стовбурів, що зрослися в одне дерево. Навколо нього — кам’яниста стежка, смереки та кущі ліщини.

У трав’яному покриві поруч росте лунарія оживаюча — реліктова рослина, що пам’ятає льодовикові часи, а також атрагенa альпійська, рідкісна ліана, яка тягнеться до світла. Серед них — різні види папороті, що додають місцю особливої чарівності.

Цей Бук 12 місяців став зеленим серцем науково-пізнавальної стежки «Греготи Горган». Він дарує не лише тінь і кисень, а й відчуття плинності часу, що живе поруч із людиною.