ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Франківщині росте унікальне дерево з 12-ма стовбурами

Автор: Олег Мамчур
Велике дерево з жовтим осіннім листям
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На території Пасічнянської територіальної громади Надвірнянського району, серед пралісів природного заповідника «Горгани», зростає унікальне дерево — “Бук 12 місяців”.

Це дивовижне природне утворення має дванадцять стовбурів, що зрослися в єдине ціле, утворивши живий символ єдності, безперервності часу й циклічності життя.

До ювілею Збройних сил України запустили челендж "30 днів вдячності"

Кожен зі стовбурів нагадує про певний місяць року — від зимової мовчазності січня до теплого дихання липня й задумливості грудня. Разом вони утворюють замкнене коло природи, яке не має ні початку, ні кінця.

Висота дерева — 17,3 метра, окружність стовбура — 4 метри 56 сантиметрів. Здалеку це просто могутній бук, але зблизька можна побачити 12 окремих стовбурів, що зрослися в одне дерево. Навколо нього — кам’яниста стежка, смереки та кущі ліщини.

У трав’яному покриві поруч росте лунарія оживаюча — реліктова рослина, що пам’ятає льодовикові часи, а також атрагенa альпійська, рідкісна ліана, яка тягнеться до світла. Серед них — різні види папороті, що додають місцю особливої чарівності.

Цей Бук 12 місяців став зеленим серцем науково-пізнавальної стежки «Греготи Горган». Він дарує не лише тінь і кисень, а й відчуття плинності часу, що живе поруч із людиною.

«Ми прагнемо, щоб історія цього дерева зазвучала на європейському рівні як символ єдності, природної сили та гуцульської спадщини», — зазначають члени ГО «Надбистрицька Гуцульщина» Тамара Кундельська, Роман Кузнєцов і Ольга Мельник.

СХОЖІ НОВИНИ