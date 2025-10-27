Прикарпаття посіло друге місце серед областей України за рівнем впровадження освітнього застосунку «Мрія».

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Посадовиця зазначає, що 256 шкіл області вже використовують екосистему для навчання учнів, роботи вчителів та контролю батьків. Адміністратори програм у громадах пройшли спеціальне навчання, щоб допомагати колегам комфортно працювати з платформою.