Прикарпаття посіло друге місце серед областей України за рівнем впровадження освітнього застосунку «Мрія».
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Посадовиця зазначає, що 256 шкіл області вже використовують екосистему для навчання учнів, роботи вчителів та контролю батьків. Адміністратори програм у громадах пройшли спеціальне навчання, щоб допомагати колегам комфортно працювати з платформою.
«Мрія» — це сучасний цифровий інструмент, який робить освіту зручнішою, ефективнішою й прозорішою. Ініціатива створення належить Президенту України Володимиру Зеленському, реалізується Міністерствами цифрової трансформації та освіти і науки України спільно з Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії», — додає Онищук.