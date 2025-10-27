ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпаття — серед лідерів цифрової освіти

Автор: Олег Мамчур
Карта України з кількістю шкіл за областями
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прикарпаття посіло друге місце серед областей України за рівнем впровадження освітнього застосунку «Мрія».

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Посадовиця зазначає, що 256 шкіл області вже використовують екосистему для навчання учнів, роботи вчителів та контролю батьків. Адміністратори програм у громадах пройшли спеціальне навчання, щоб допомагати колегам комфортно працювати з платформою.

«Мрія» — це сучасний цифровий інструмент, який робить освіту зручнішою, ефективнішою й прозорішою. Ініціатива створення належить Президенту України Володимиру Зеленському, реалізується Міністерствами цифрової трансформації та освіти і науки України спільно з Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії», — додає Онищук.

Джерело(а) інформації

повідомила

СХОЖІ НОВИНИ