На Франківщині громада віддала шану захиснику Дворецькому Анатолію

Сьогодні Бурштинська громада з болем у серці та на колінах зустрічала кортеж із тілом воїна Анатолія Дворецького.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бурштинська міська рада.

“Дворецький Анатолій Анатолійович народився 21 січня 1987 року у Бурштині Шкільні роки провів у Бурштинській ЗОШ №3. Був активним учасником спортивних змагань, де неодноразово займав призові місця. У 2014 році створив власну сім’ю з дружиною Мар’яною, народився син Олександр. Працював оператором автомобілів, був професійним майстром улюбленої справи”, – йдеться у дописі.

28 лютого 2023 року Анатолій був мобілізований до 63 окремої механізованої бригади, де сумлінно та зразково виконував службові обов’язки.

Нагороджений «Золотим хрестом» від Головнокомандувача Збройних Сил України О. Сирського.

Загинув 29 березня 2025 року в районі населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.