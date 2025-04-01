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На Івано-Франківщині автомобіль злетів у кювет: є постраждалі
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині автомобіль злетів у кювет: є постраждалі

Автор: Олег Мамчур
01/04/2025 13:07
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31 березня близько 2-ї години ночі в Зібранівці Заболотівської громади сталася ДТП з травмованими.

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На місці події поліцейські з’ясували, 35-річний водій автомобіля «Volkswagen Toureg», допустив з’їзд транспортного засобу у кювет.

Внаслідок ДТП керманич та пасажир отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізовано до медичного закладу.

У водія відібрано зразки крові на вміст алкоголю.

За фактом ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.