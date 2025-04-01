Обстежили 1 214 пацієнтів за рік: у Франківську за допомогою ШІ виявляють туберкульоз

Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради є одним із перших закладів в країні, де почали застосовувати аналіз-ШІ під час рентгенівських знімків грудної клітки.

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За минулий 2024 рік у Центрі інфекційних захворювань Франківщини обстежили 1 214 пацієнтів. Уперше діагностували туберкульоз у 644 людей, пише “Галицький кореспондент” з посиланням на головного державного санітарного лікаря області Руслана Савчука.

Лікарі розповідають, що сучасні технології допомагають у роботі на окремих етапах, однак врахувати усі фактори та підтвердити діагноз може тільки лікар.

Штучний інтелект проводить автоматичний аналіз, читаючи рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легенів, що дозволяє виявити найменші ділянки ураження.

Далі зі знімками працює лікар та в разі підтвердження діагнозу — призначає курс лікування. Такий підхід працює у понад 40 країнах світу і буде надалі впроваджуватись в Україні.