ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську судитимуть 64-річного уродженця Городенківщини, який воює на боці окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську судитимуть 64-річного уродженця Городенківщини, який воює на боці окупантів

Автор: Олег Мамчур
01/04/2025 12:20
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Обвинувальний акт щодо 64-річного уродженця Івано-Франківщини, який воює за рф на Херсонському напрямку, передано до суду. За даними СБУ, до 2017 року він керував російськими нафтогазовими підприємствами.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили на сайті Івано-Франківської обласної прокуратури.

Чоловік — родом з Городенківської громади. Був депутатом однієї із регіональних дум РФ.

Співробітники Служби безпеки України з’ясували, що обвинувачений у червні 2023 року підписав контракт на проходження військової служби зі Збройними силами Росії. Нині він — командир взводу “артилерійської розвідки 81 самохідно-артилерійського полку 40 армійського корпусу”.

За інформацією СБУ, чоловік долучився до російської армії, аби уникнути кримінальної відповідальності за обвинувачення у мільйонному хабарництві.

64-річному уродженцю Івано-Франківщини інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.