У Франківську судитимуть 64-річного уродженця Городенківщини, який воює на боці окупантів

Обвинувальний акт щодо 64-річного уродженця Івано-Франківщини, який воює за рф на Херсонському напрямку, передано до суду. За даними СБУ, до 2017 року він керував російськими нафтогазовими підприємствами.

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Про це повідомили на сайті Івано-Франківської обласної прокуратури.

Чоловік — родом з Городенківської громади. Був депутатом однієї із регіональних дум РФ.

Співробітники Служби безпеки України з’ясували, що обвинувачений у червні 2023 року підписав контракт на проходження військової служби зі Збройними силами Росії. Нині він — командир взводу “артилерійської розвідки 81 самохідно-артилерійського полку 40 армійського корпусу”.

За інформацією СБУ, чоловік долучився до російської армії, аби уникнути кримінальної відповідальності за обвинувачення у мільйонному хабарництві.

64-річному уродженцю Івано-Франківщини інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.