Какой должна быть толщина металла входной двери?

Входные двери часто называют «визитной карточкой» любого дома, здания. Поэтому к их выбору следует подходить с особой ответственностью и внимательностью. Необходимо помнить про основную функцию подобных конструкций – гарантия надежной защиты здания от взлома, несанкционированного проникновения.

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По этой причине купить входные двери рекомендуется именно из металла. Чаще всего применяют различные виды стали, учитывая характеристики и особенности такого материала. Современный рынок предлагает множество вариантов на выбор: начиная с бюджетных до более дорогих моделей от украинских, зарубежных производителей. Но при этом остается актуальным вопрос, касаемо оптимальной толщины дверного полотна.

Оптимальная толщина металла

Качественные двери входные по стандарту изготавливаются из стальных листов. Стоит сразу же отказаться от моделей с полотнами, толщина которых меньше 1 мм. Это слишком тонкие конструкции, которые с легкостью подвергаются процессу взлома. Кроме того, подобные полотна быстро деформируются при механических воздействиях.

Оптимальным называют толщину в пределах 1,5-2 мм, благодаря следующим особенностям:

Такие двери легкие при открывании.

Имею достаточный запас антивандальных свойств.

Если выбирать конструкции толщиной 3 мм или больше, необходимо учесть основные недостатки. В первую очередь это касается слишком большого веса: чтобы открыть такую дверь, нужно прилагать огромные усилия. Кроме того, в процессе монтажа не обойтись без использования дополнительных усиливающих элементов. Часто подобные варианты выбирают для банков и прочих финансовых учреждений.

От чего зависит толщина дверного полотна?

Купить двери сегодня можно от разных производителей, которые применяют в процессе создания всевозможные технологии, материалы. Но при этом важно всегда учитывать толщину полотна, которая зависит от типа используемых листов, ширины ребер жесткости, а также от типа отделки (как внешней, так и внутренней).

Например, краска и различные варианты порошкового покрытия практически не оказывают влияния на толщину готовой дверной конструкции. Что касается деревянного покрытия, панелей из МДФ или мягкого обивочного материала – все это способно заметно утолщать любую модель. Поэтому в процессе покупки следует обращать внимание не только на толщину металла, но и также на качество внешней отделки, внутреннего наполнителя. В результате можно купить действительно надежную конструкцию.