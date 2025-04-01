Прикарпатець хотів продати набір до мотоблока – і втратив 162 тисячі гривень

Продаж товару у мережі закінчився для 41-річного прикарпатця втратою чималих коштів.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

Громадяни нехтуючи онлайн безпекою потрапляють у пастки шахраїв під час продажу чи купівлі товарів на платформі онлайн-оголошень. У таку пастку потрапив житель Прикарпаття та втратив понад 162 тисячі гривень.

“41-річний мешканець Івано-Франківщини розмістив на сайті оголошень публікацію про продаж набору до мотоблока. До нього зателефонував псевдопокупець та узгодив умови покупки. Для оформлення так званої онлайн доставки, аферист надіслав фішингове посилання. Потерпілий перейшовши за ним, ввів реквізити свого банківського рахунку. Але, замість зарахування коштів, з рахунку зникло понад 162 тисячі гривень”, – йдеться у дописі.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські радять громадянам, котрі здійснюють продаж товарів в мережі:

– в жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми особами;

– уважно перевіряйте URL-адресу, адже один зайвий символ на адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

– купуйте чи продавайте товари лише на перевірених сайтах;

– за жодних обставин не повідомляйте реквізитів банківської картки, покупцю, аби перерахувати гроші за товар, достатньо лише її номера.