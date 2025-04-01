Жодного «Шахеда»: вперше цього року Україну вночі не атакували ударні російські БПЛА

У ніч на 1 квітня росія не застосовувала ударні дрони типу Shahed для масованих ударів по Україні. Це сталося вперше у 2025 році.

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Про це свідчить інформація Повітряних Сил ЗСУ та моніторингових каналів, пише Правда.

Повітряні Сили вночі жодного разу не попереджали про загрозу безпілотників у будь-якій з областей України.

За інформацією ПС ЗСУ, у ніч на 1 квітня 2025 року (близько 21:00 31 березня) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку. Обидві ракети збила протиповітряна оборона.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також повідомив про відсутність «Шахедів» уночі. «Ударних БПЛА не було. Слідкуємо далі, поки це нічого не означає», — написав він.

Водночас пізно ввечері 31 березня було повідомлення про загрозу ворожої тактичної авіації та про ракетну небезпеку.

Також вночі повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Вранці 1 квітня була інформація загроза застосування авіаційних засобів ураження для Дніпропетровської області.