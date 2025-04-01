На Івано-Франківщині викрили злочинну групу торговців бурштином

Прикарпатські поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка незаконно збувала бурштин.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Правоохоронці задокументували діяльність групи, яка налагодила нелегальний канал постачання дорогоцінного каміння органогенного походження до Прикарпаття. Минулого року зловмисники продали щонайменше 25 кілограмів необробленого бурштину.

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з прикордонниками встановили, що організатором злочинної групи був 28-річний мешканець Богородчанської територіальної громади. До протиправної діяльності він залучив двох односельців, 2000 та 1974 років народження.

Поліцейські з’ясували, що фігуранти купували, зберігали та продавали бурштин без відповідних документів з метою особистого збагачення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатор групи налагодив зв’язки з невідомими постачальниками з Рівненської, Житомирської та Волинської областей, які доставляли мінерали на Прикарпаття, а його спільники займалися обробкою.

Готові вироби з бурштину (намиста, браслети) збували на місцевих сувенірних ринках. Дохід від продажу ділили між собою.

Правоохоронці зафіксували, що фігуранти отримали понад 20 відправлень з бурштином з різних областей.

Під час обшуку в облаштованій майстерні на території домоволодіння правоохоронці вилучили понад 70 кілограмів необробленого бурштину та 53 кілограми готових виробів. Дорогоцінне каміння органогенного походження направили на експертизу.

Поліцейські повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення та переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.