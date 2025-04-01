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На Івано-Франківщині патрульні виявили наркотики у пасажира авто
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині патрульні виявили наркотики у пасажира авто

Автор: Олег Мамчур
01/04/2025 10:42
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У населеному пункті Березівка патрульні зупинили водія автомобіля Opel за перевищення дозволеної швидкості руху.

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Про це повідомили в Патрульній поліції Івано-Франківської області.

Як зазначають, в авто, окрім водія, перебував 22-річний пасажир, який помітно нервував та намагався уникнути спілкування з поліцейськими.

Патрульних така поведінка чоловіка насторожила, тому, згідно зі статтею 34 Закону України “Про Національну поліцію”, інспектори провели поверхневу перевірку особи.

У чоловіка поліцейські виявили ймовірні наркотики: три пакетики з речовиною рослинного походження.

На 22-річного водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, а для встановлення вмісту та походження невідомих речовин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.