На Франківщині легковик протаранив рейсовий автобус: є загиблі та постраждалі

17 листопада близько 7-ї години до поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими поблизу Галича.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники та медики, інформують в поліції області.

Аварія трапилася на дорозі державного значення Н-09 «Мукачево–Львів» за участі «Mercedes Sprinter» та «Volkswagen Tiguan».

Як попередньо з’ясували поліцейські, за кермом легковика був 64-річний мешканець Коломийського району, який рухався у напрямку міста Бурштин. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом, яким керував 52-річний мешканець Більшівцівської територіальної громади.

Внаслідок аварії 67-річна пасажирка рейсового автобуса загинула на місці події, ще близько восьми осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Вони госпіталізовані до лікарні.

На місці продовжують працювати поліцейські та встановлюють усі обставини ДТП.