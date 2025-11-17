ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Франківщині легковик протаранив рейсовий автобус: є загиблі та постраждалі

Автор: Олег Мамчур
ДТП з пошкодженим білим мікроавтобусом на дорозі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

17 листопада близько 7-ї години до поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими поблизу Галича.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники та медики, інформують в поліції області.

Аварія трапилася на дорозі державного значення Н-09 «Мукачево–Львів» за участі «Mercedes Sprinter» та «Volkswagen Tiguan».

Як попередньо з’ясували поліцейські, за кермом легковика був 64-річний мешканець Коломийського району, який рухався у напрямку міста Бурштин. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом, яким керував 52-річний мешканець Більшівцівської територіальної громади.

Внаслідок аварії 67-річна пасажирка рейсового автобуса загинула на місці події, ще близько восьми осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Вони госпіталізовані до лікарні.

На місці продовжують працювати поліцейські та встановлюють усі обставини ДТП.

Поліцейські оглядають місце дорожньо-транспортної пригоди
Поліція України контролює рух транспорту на дорозі
ДТП з пошкодженим білим мікроавтобусом на дорозі
Поліційні автомобілі на заміській дорозі України
Дорожня аварія з мікроавтобусом і легковиком
Поліція на місці дорожньо-транспортної пригоди

Джерело(а) інформації

поліція Прикарпаття

СХОЖІ НОВИНИ