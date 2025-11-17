ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У ДТП на Франківщині загинув військовослужбовець Ігор Іваськів

Автор: Олег Мамчур
Портрет чоловіка та запалена свічка пам’яті
16 листопада 2025 року у дорожньо-транспортній пригоді у селищі Брошнів-Осада загинув військовослужбовець Ігор Іваськів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці селищної громади.

Боєць народився 20 березня 1968 року, жив у Брошнів-Осаді. Про це Суспільному розповіла секретар селищної ради Лілія Козаровська.

“Ігор Іваськів був учасником АТО і з перших днів повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої країни добровольцем пішов захищати Україну від ворога”, — йдеться у дописі.

Він служив у складі 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

З 22 жовтня по 20 листопада Ігор Іваськів перебував у відпустці через лікування.

Джерело(а) інформації

Брошнів-Осадська ТГ

