У ДТП на Франківщині загинув військовослужбовець Ігор Іваськів

16 листопада 2025 року у дорожньо-транспортній пригоді у селищі Брошнів-Осада загинув військовослужбовець Ігор Іваськів.
Про це повідомили на Facebook-сторінці селищної громади.
Боєць народився 20 березня 1968 року, жив у Брошнів-Осаді. Про це Суспільному розповіла секретар селищної ради Лілія Козаровська.
“Ігор Іваськів був учасником АТО і з перших днів повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої країни добровольцем пішов захищати Україну від ворога”, — йдеться у дописі.
Він служив у складі 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
З 22 жовтня по 20 листопада Ігор Іваськів перебував у відпустці через лікування.