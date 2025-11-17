Тлумацька громада зустрічає загиблого захисника Віктора Надворського

На Тлумаччину сьогодні, 17 листопада, привезуть тіло військовослужбовця Віктора Надворського.
Повідомляє Тлумацька міська рада, передає Правда.іф.
“Просимо усіх жителів Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі.
Орієнтовний час прибуття – 12:45 година (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).
Далі похоронний кортеж прямуватиме з міста Тлумача через село Остриня, у село Олешів до рідної домівки померлого захисника.
Вічна пам’ять Герою!