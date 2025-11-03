На Франківщині пʼяний водій BMW влаштував масштабну ДТП, є загиблий

Поліцейські Прикарпаття затримали нетверезого водія, який вчинив смертельну ДТП.

За скоєне керманичу загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років, інформує поліція Прикарпаття.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 листопада близько 17:10 між населеними пунктами Рогатин та Підгороддя Рогатинської територіальної громади.

На місці події поліцейські попередньо встановили, що 45-річний водій автомобіля BMW X5, мешканець місцевої громади, допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Daewoo Sens, який рухався у попутному напрямку. Після цього Daewoo Sens виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем Mazda CX-7, яким керував 54-річний мешканець Рогатина.

Унаслідок аварії 35-річний водій Daewoo Sens, мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події.

Також травмувалася 74-річна пасажирка Mazda CX-7, жителька Рогатина, яку госпіталізовано до лікарні.

Встановлено, що на момент скоєння ДТП водій BMW керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Водія Mazda теж освідували у медичному закладі — результат тверезий.

Порушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Івано-Франківській області розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини).