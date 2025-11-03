У Калуші оновили басейн за понад 2,8 млн грн

У Калуші завершили модернізацію басейну «Посейдон» дитячо-юнацької спортивної школи. Загальна вартість виконаних робіт становить 2 818 554 гривні. Кошти залучено з місцевого бюджету та спеціального фонду ДЮСШ.

3 листопада басейн «Посейдон» дитячо-юнацької спортивної школи Калуської міської ради знову працюватиме для абонементних груп, інформує Калуська міськрада.

30 жовтня тренування в оновленому приміщенні відновили вихованці відділення плавання Калуської ДЮСШ.

Від початку року в басейні провели капітальний ремонт внутрішніх поверхонь стін, стелі, ферм та металевих конструкцій. Оновили систему водопостачання і водонагріву, встановили нові водяні насоси та теплообмінник.

Також реалізували проєкт із реконструкції внутрішніх мереж газопостачання, що забезпечить стабільну роботу бпсейна в осінньо-зимовий період.

У межах оновлення змонтували роздільні доріжки для безпечних занять плаванням і облицювали плиткою віконні відкоси.