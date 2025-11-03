Франківський викладач долучився до засідання консорціуму RETRIEVE в Стамбулі

Помічник проректора з міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку, викладач Університету Короля Данила Валентин Васечко взяв участь у засіданні консорціуму RETRIEVE, інформує Правда.іф.

Університет Короля Данила є партнером цього міжнародного проєкту, тож представники закладу відвідали IV Генеральну асамблею, що відбулася в Стамбулі.

Під час засідань учасники обговорили прогрес у сфері відновлення кремнію, переробки скла та утилізації полімерів, а також ішлося про розробку цифрового паспорта продукту (DPP), який забезпечить простежуваність матеріалів і сприятиме розвитку циркулярних бізнес-моделей.

Під час зустрічі окрему увагу приділили інноваційним підходам щодо демонтажу та переробки сонячних панелей, а також аналізу політики та картографуванню екосистеми фотоелектричної енергетики.

До слова, Retrieve – це проєкт, що фінансується програмою «Горизонт Європа» і спрямований на поліпшення циркулярності в секторі фотоелектричної енергетики шляхом розробки інноваційних і гнучких технологій відновлення для кожного важливого компонента панелей на основі кремнію. Поєднуючи організації верхнього рівня ланцюжка створення вартості з передовими процесами та технологіями переробки, RETRIEVE забезпечує повне використання та повторне використання сонячних батарей, що вичерпали свій ресурс, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище та зменшуючи залежність від критично важливих сировинних матеріалів (CRM).