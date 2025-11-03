ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В УКД відбудеться ІV Прикарпатський юридичний форум

Автор: Олег Мамчур
Юридичний форум УКД у Івано-Франківську
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

7 листопада 2025 року Університет Короля Данила організовує в Івано-Франківську ІV Прикарпатський юридичний форум. Задекларована цьогоріч тема – «Адвокатура й правосуддя у добу змін».

Мета форуму – створення платформи для фахового обговорення сучасних викликів та перспектив розвитку адвокатури й правосуддя в період суспільних трансформацій і в умовах війни.

Форум сприятиме налагодженню діалогу між академічною спільнотою, адвокатами, суддями, представниками державних інституцій та громадянського суспільства, а також покликаний стати майданчиком для обміну досвідом і формування нових підходів до розвитку адвокатури в сучасних умовах.

Що чекатиме на учасників форуму?

  • Формування концепції розвитку адвокатури України в умовах війни та післявоєнної відбудови.
  • Дискусії й обговорення важливих тем, які стосуються діяльності адвокатів у кримінальних та цивільних справах.
  • Мотиваційні виступи та активності за участі провідних представників адвокатської спільноти, державних діячів, експертів, молодіжних лідерів.

До участі у заході запрошені представники державних органів влади, адвокати, судді, прокурори, науковці і викладачі, здобувачі вищої освіти, громадські діячі, активісти і всі, хто цікавиться проблематикою заходу.

Основна частина форуму складатиметься з чотирьох платформ, у межах яких відбуватимуться дискусії за тематичними напрямами:

  • Адвокатура майбутнього: стратегія розвитку професійної спільноти.
  • Діалог заради правосуддя: адвокат, суд і суспільство.
  • Адвокат у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану (нові виклики – нові інструменти).
  • Між конфліктом і рішенням: адвокат як провідник у цивільному процесі.

У рамках форуму передбачено конкурс адвокатських промов з-поміж здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю юридичного спрямування.

СХОЖІ НОВИНИ