На Франківщині під час пожежі житлового будинку врятували чоловіка. ФОТО

Вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі житлового будинку в Городенці.

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Про це пише Правда з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 9 травня, о 06:12, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на одній із вулиць міста Городенка Городенківської територіальної громади.

Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу в приватному житловому будинку на площі 30 кв. м та не допустили поширення вогню на більшу площу.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1958 року народження.

Причина виникнення займання встановлюють.