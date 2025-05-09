На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з тілом полеглого воїна Михайлом Гегною

Сьогодні, 9 травня, додому востаннє повертається військовослужбовець Гегна Михайло.

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Пише Правда.іф з посиланням на очільника Пасічнянської громади Андрія Гунду.

Орієнтовний час (можливі зміни щодо години виїзду) руху траурного кортежу загиблого героя військовослужбовця Гегни Михайла

-12:00 год. виїзд траурної процесії з м.Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів,

-12:45 год рух в м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи,

вул. Княгині Ольги, вул. Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського,

-13:15 год рух с. Пнів,

-13:25 год рух с. Пнів (Битківський поворот),

-13.35 год ПІША ХОДА по вулиці Софії Галечко с. Пасічна від магазину Берізка,

-14.00 год рух по вулиці Милого села Пасічна

Громаду просять гідно зустріти і віддати останню шану воїну, який мужньо боронив нас з Вами!

“Страшна війна забирає дорогих нам людей та найкращих! Вічна шана і слава Герою Михайлу! Ти любив Україну і хотів бачити її вільною та незалежною”, – йдеться у дописі.

Захисник ніс військову службу на посаді командира взводу розвідки та коригування 2 роти ударних авіаційних комплексів безпілотних систем військової частини А3719, мужньо боровся з російськими окупантами як на суші так і в повітрі до останнього свого подиху