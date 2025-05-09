Якою буде погода на Прикарпатті 9 травня

Синоптики на Івано-Франківщині та в обласному центрі 9 травня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі помірний дощ, в горах з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.

По області: вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6км, в тумані 600-900м.