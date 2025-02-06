На Франківщині понад 500 дітей заспівали колядку і встановили рекорд України. ВІДЕО

На Прикарпатті, у селі Космач, 535 дітей заспівали колядку «Ой, народи всього світу» і встановили рекорд України.

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Про це повідомляє місцева телекомпанія НТК.

«У Космачі діти встановили рекорд України. 535 учасників освітнього процесу місцевого ліцею імені Омеляна Ковча виконали колядку «Ой народи всього світу», – йдеться у повідомленні.

Ідея рекорду належить директору місцевого ліцею Василю Линдюку. Він зізнається, що у такий спосіб хотів привернути увагу до традицій та звичаїв Космача. Адже діти були одягнуті у гуцульський стрій, а колядка нагадувала про події в Україні.

Зазначається, що вихованці ліцею встановили рекорд за одночасне виконання колядки «Ой народи всього світу» найбільшою кількістю учасників освітнього процесу. Рекорд зафіксував місцевий депутат та ветеран Дмитро Палійчук.

«Мав за честь бути уповноваженим представником Книги рекордів України… Вважаю, що такі заходи потрібні, що підтримують воїнів та піднімають їх бойовий дух», – сказав Палійчук.

Дітей-рекордсменів підтримали вчителі, духовенство та батьки.