“Ми його шукали від початку. Це був жах” — брат звільненого з полону Василя Казимірка з Прикарпаття

Майже три роки у російському полоні перебував 58-річний військовослужбовець Василь Казимірко з Івано-Франківщини. Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну воїн служив у Маріуполі. У березні 2022 року він потрапив у неволю. Його брат Михайло Казимірко першим із родичів отримав звістку про звільнення Василя з полону.

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Про це Михайло Казимірко розповів у коментарі Суспільному.

Василь Казимірко — родом із села Нижнів Тлумацької громади. Чоловік народився 21 грудня 1966 року. З 2014 він брав участь в АТО/ООС.

За словами його брата Михайла, на фронті Василь був водієм-санітаром. Перед 24 лютого 2022 року його перевели на службу до Маріуполя. У березні того ж року рідні втратили зв’язок із Василем. Вони шукали його, допоки не отримали інформацію від представників “Червоного Хреста”.

“Ми його шукали від початку, коли Маріуполь захопили. Пробували до всіх телефонувати. Це був жах просто. Потім нам підтвердили у “Червоному Хресті”, що він — у полоні. Пізніше побачили коротке відео в російських групах з колонії, що він там збоку сидів. Ми Василя впізнали. Брат не розмовляв, але ми зрозуміли, що це — він”, — розповідає Михайло Казимірко.

5 лютого 2025 року чоловік дізнався, що його брата Василя обміняли. Він був першим з родини, хто отримав цю звістку.