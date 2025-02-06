На Прикарпатті судять чоловіка, який спалив авто поліції

За процесуального керівництва Косівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 23-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль поліціянтів на замовлення представника рф.

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Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Досудовим розслідуванням установили, що вночі 12 грудня 2024 року зловмисник проник на територію Косівського районного відділу поліції та підпалив службовий автомобіль марки “Renault Duster”. Камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік поливає авто легкозаймистою рідиною та підпалює його.

Відтак обвинувачений зізнався, що діяв на замовлення представника рф, з яким спілкувався через месенджер Telegram та від якого отримав усі необхідні інструкції.

За підпал авто він отримав від замовника грошовий переказ на банківську картку у розмірі восьми тисяч гривень. Наразі чоловік перебуває під вартою.

За вказане кримінальне правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.