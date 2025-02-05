З полону повернули прикарпатського захисника Василя Казимірка

Серед 150 звільнених військовополонених п’ятого лютого 2025 року — захисник з Прикарпаття Василь Казимірко.

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Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.

Воїн навесні 2022 року зник на Донеччині.

“Слова вдячності команді Президента, яка працює над тим, щоби кожен українець повернувся з російського полону!” — вказала посадовиця.

Нагадаємо, серед звільнених — солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліціянт.

Деякі з захисників перебували в полоні понад два роки.