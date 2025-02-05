Франківського фотографа підозрюють у розбещенні неповнолітньої

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію жінки, яка в підлітковому віці ймовірно піддавалася сексуальному та психологічному насиллю з боку івано-франківського фотографа.

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Проте потерпіла не зверталася до поліції, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Співробітники поліції розпочали перевірку. Матеріали за фактом виявленої публікації уже внесли до Єдиного журналу заяв та повідомлень громадян.

Поліцейські встановлюють всі обставини, щоб надати правову кваліфікацію події.