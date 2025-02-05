На війні загинув захисник з Городенківщини Яринський Юрій

Ще одна втрата для Городенківщини. Під час виконання бойового завдання поліг відважний воїн Яринський Юрій.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Городенківська міська рада

4 лютого 2025 року, перебуваючи на військовій службі помер стрілець, помічник гранатометника 2-ї мотопіхотної роти, мотопіхотного батальйогну військової частини А2167, солдат Яринський Юрій Петрович, 20.01.1970 року народження, мешканець села Стрільче.