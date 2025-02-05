Мешканець Коломиї придбав шоколад відомого бренду з “сюрпризом”

У Коломиї місцевий мешканець придбав плитку шоколаду, аби пригостити друзів. Проте коли відкрив – то побачив, що там хробаками аж кишить.

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Чоловік приніс показати цю шоколадку журналістам Інформатора, аби застерегти інших покупців, адже термін придатності цього товару ще не вийшов, пише Правда.іф

Молочний шоколад з цільними лісовими горіхами відомої фірми має кінцевий термін придатності до 8 квітня 2025 року.

Назву магазину Інформатор не зазначає, бо у чоловіка при собі не було чеку.

Назву магазину Інформатор не зазначає, бо у чоловіка при собі не було чеку.

Що можна зробити в такій ситуації?

Звернутися до адміністрації магазину: навіть без чека, варто спробувати звернутися до адміністрації супермаркету, де було придбано шоколад. Можливо, вони зможуть ідентифікувати товар за іншими ознаками та провести внутрішнє розслідування.

навіть без чека, варто спробувати звернутися до адміністрації супермаркету, де було придбано шоколад. Можливо, вони зможуть ідентифікувати товар за іншими ознаками та провести внутрішнє розслідування. Звернутися до Держпродспоживслужби: це державна служба, яка контролює якість харчових продуктів. Звернення до них може стати підставою для перевірки магазину та виробника.

це державна служба, яка контролює якість харчових продуктів. Звернення до них може стати підставою для перевірки магазину та виробника. Поширити інформацію: розповсюдження інформації про цей випадок у ЗМІ та соціальних мережах може змусити виробника та торговельну мережу звернути увагу на проблему та вжити заходів для її вирішення.

Цей випадок змушує задуматись про те, як важливо бути уважними до продуктів, які ми купуємо, та не боятися захищати свої права споживачів.