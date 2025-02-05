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Під вартою перебуває мешканець Верховинщини, який п’яним на смерть збив чоловіка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Під вартою перебуває мешканець Верховинщини, який п’яним на смерть збив чоловіка

Автор: Олег Мамчур
05/02/2025 19:53
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26-річному мешканцю Верховинщини, який п’яним скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду, повідомили про підозру.

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За даними слідства, ДТП трапилася другого лютого 2025 року, близько 22:00.

“Підозрюваний, керуючи автомобілем “Skoda Octavia” у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу під час здійснення маневру обгону та наїхав на 24–річного місцевого мешканця, який рухався узбіччям і поруч вів мотоцикл”, – йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Підозрюваного затримали, він перебуває під вартою.