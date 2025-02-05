Зеленський назвав втрати України і рф з початку повномасштабного вторгнення

Після повномасштабного вторгнення росії на війні загинули 45 100 українських військових, а ще 390 тисяч поранено.
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Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.
«Щодо наших втрат, точні цифри дуже важливі для нас. 45 100 людей загинули і близько 390 випадків поранень», – наголосив він.
При цому, за словами президента, кількість поранень більша, ніж кількість поранених. Причиною є те, що деякі українські воїни отримували поранення по кілька разів, тому озвучена цифра перевищує реальну кількість поранених солдатів.
Як зазначається, наразі є проблеми зі статистикою про зниклих безвісти людей, однак Україна працює над цим.
«Це дійсно тисячі, і скільки з них справді зникли безвісти, а скільки перебувають у полоні, я поки що не знаю точної кількості, але ми працюємо над цим. Також тисячі, тисячі чоловіків є військовополоненими», – наголосив Зеленський.
Водночас, щодо російських втрат Зеленський заявив, що країна-агресор втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими. Ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення. Зокрема, співвідношення поранених солдатів становить один до двох.
«Співвідношення один до двох, тому що їхня польова медицина слабкіша за нашу, і вони не привозять поранених назад. Якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там», – зазначив глава держави.