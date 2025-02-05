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У селі Блюдники на Франківщині утворилося провалля завглибшки два метри. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У селі Блюдники на Франківщині утворилося провалля завглибшки два метри. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
05/02/2025 20:57
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На околиці села Блюдники, що на Івано-Франківщині, утворилося провалля глибиною два метри. Його діаметр становить десять метрів.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Галицького національного природного парку.Провалля утворилося на території сільськогосподарських угідь. Ймовірна причина — знижена ділянка високої заплави правобережжя річки Лімниця.

“Це утворення має правильну циліндричну форму з прямовисними стінками, днище якого заповнене водою. У прилеглій до води частині провалля є нагромадження зсувного тіла завширшки приблизно один метр”, — розповіла наукова співробітниця Галицького нацпарку Леся Ковальська.

Яма має такі розміри: діаметр — 10 метрів, глибина — 2 метри (із західного боку) та 1,5 метра (зі східного). Вздовж схилів утворення скочуються частинки порід. Вода у проваллі зменшується — за три дні її рівень знизився, а нині поверхня частково вкрита льодом.

У селі Блюдники на Франківщині утворилося провалля завглибшки два метри. ФОТО

За попереднім прогнозом науковців, провалля може збільшитися. Ймовірно, воно могло утворитися через діяльність людини.

Це підтверджує те, що на дні ями знайшли шматок дренажної труби — керамічну трубку завдовжки 33 сантиметри.