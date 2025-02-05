У селі Блюдники на Франківщині утворилося провалля завглибшки два метри. ФОТО

На околиці села Блюдники, що на Івано-Франківщині, утворилося провалля глибиною два метри. Його діаметр становить десять метрів.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Галицького національного природного парку.Провалля утворилося на території сільськогосподарських угідь. Ймовірна причина — знижена ділянка високої заплави правобережжя річки Лімниця.

“Це утворення має правильну циліндричну форму з прямовисними стінками, днище якого заповнене водою. У прилеглій до води частині провалля є нагромадження зсувного тіла завширшки приблизно один метр”, — розповіла наукова співробітниця Галицького нацпарку Леся Ковальська.

Яма має такі розміри: діаметр — 10 метрів, глибина — 2 метри (із західного боку) та 1,5 метра (зі східного). Вздовж схилів утворення скочуються частинки порід. Вода у проваллі зменшується — за три дні її рівень знизився, а нині поверхня частково вкрита льодом.

За попереднім прогнозом науковців, провалля може збільшитися. Ймовірно, воно могло утворитися через діяльність людини.

Це підтверджує те, що на дні ями знайшли шматок дренажної труби — керамічну трубку завдовжки 33 сантиметри.