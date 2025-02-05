Ще три медіатеки запрацювали у профтехосвітніх закладах Прикарпаття

На Івано-Франківщині на базі трьох прохтехосвітніх закладів запрацювали медіатеки. Реалізували їх за понад 2, 8 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф

У сучасних освітніх інтерактивних просторах створено комфортні умови для навчання та дозвілля дітей.

На базі Вищого професійного училища № 14 м. Коломиї. У закладі на сьогодні навчаються 435 учнів.

На базі Брошнівського професійного лісопромислового ліцею, де здобувають освіту 422 дітей.

На базі ДНЗ «Кутський професійний ліцей», в якому вчаться 359 учнів.

Сучасна медіатека – це інтерактивний простір для реалізації освітніх можливостей, де створено комфортні умови для навчання та дозвілля дітей. Їх оснащено інтерактивними панелями, новітньою комп’ютерною технікою, модульними меблями, звукові системи та іншим обладнанням.

Загальна вартість трьох медіатек – понад 2,8 млн грн.

Проєкт реалізовано за пріоритетним напрямом «Інвестиції в людей, їхні знання та навички» Програми транснаціонального співробітництва Interreg «Дунайська регіональна програма 2021-2027».