Міжнародні благодійники планують створити у Долинській громаді соціальне житло

4 лютого 2025 року Долинську громаду відвідали керівництво та представники Благодійного фонду MoveUkraine. Це благодійна організація, заснована представниками української діаспори з США та Швейцарії.

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Про це пише Правда з посиланням на фб-сторінку голови громади Івана Диріва.

Її місія полягає в забезпеченні внутрішньо переміщених осіб (ВПО) безпечним та гідним житлом, а також у створенні реабілітаційних центрів для ветеранів та людей з інвалідністю.

Співзасновник та генеральний директор MoveUkraine Джон Шморгун розповів про діяльність організації. Загалом, MoveUkraine зібрав понад 3 млн. доларів і надав оселі 1250 українцям у понад 21 будинках “під ключ”.

Організація не тільки будує житло для ВПО, а й активно працює над соціальними проєктами та наданням допомоги тим, хто її найбільше потребує.

«До Долинської громади організація звернулась з відповідальною пропозицією — створення соціального житла. Це те, що зараз на часі. Тому ми разом з керуючим справами виконавчого комітету Романом Михничем та працівниками міської ради розповіли гостям про те, чого потребують у нашій громаді», – зазначив Іван Дирів.

Так, нещодавно Радою з питань ВПО при Долинському виконавчому комітеті було проведено опитування, метою якого було визначити реальну кількість людей, які планують залишитись жити в громаді та мають житлові проблеми. Згідно цього опитування 53 родини бажають надалі проживати у Долинській громаді.

«Мова під час обговорення йшла не лише про житло для ВПО, а й для ветеранів, людей з інвалідністю та інших громадян, які потребують підтримки. Соціальне житло — це важлива ініціатива, яка дасть змогу вирішити проблеми з житлом для тих, хто прагне залишитись у нашій громаді, будувати своє майбутнє та відновлювати стабільність після пережитих труднощів», – зауважив очільник громади.

І додав, що зараз співпраця Долинської громади з MoveUkraine перебуває на етапі обговорення та планування.