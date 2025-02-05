На Прикарпатті щодня реєструють близько 13 нових випадків онкології

У кожного четвертого хворого виявляють це захворювання на четвертій стадії, коли в більшості випадків можливе тільки паліативне та симптоматичне лікування.

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Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківську ОДА.

Торік на Прикарпатті виявили 4610 випадків онкопатології, з яких у 993 людей – на останній стадії. В області працюють виїзні мобільні бригади медиків. З графіком їхньої роботи цього тижня можна ознайомитись за цим посиланням.

Наразі в «Прикарпатському обласному клінічному онкологічному центрі Івано-Франківської обласної ради» розгорнуто 230 ліжок, функціонують 6 стаціонарних відділень, відділення променевої діагностики, консультативна поліклініка та патогістологічна лабораторія. Щороку лікування у закладі отримують понад 14 тисяч пацієнтів, ще 61 тисяча хворих відвідують консультативну поліклініку.

Впродовж 2024 року для онкоцентру вдалось закупити сучасне медичне обладнання на загальну суму 111,5 млн грн, з яких понад 62 млн – кошти з державного бюджету, за які придбали медичний лінійний прискорювач «Elekta Harmoni» з комплексом обладнання, комп’ютерний томограф, апарати наркозно-дихальні, ШВЛ.

За кошти НСЗУ та обласного бюджету, що загалом становлять майже 50 млн грн, – лапароскопічну стійку, відеоларингоскоп, апарат вакуумної терапії ран, кріостатний мікротом, електрокардіографи й інше.

Також провели капітальні ремонти і реконструкції приміщень на суму 21 млн грн.