На Франківщині попрощались з відважним воїном Околотом Максимом

Войнилівська громада на Калущині попрощалася з героєм Максимом Околотом, який протягом трьох років відважно захищав українську землю та її народ від агресора.
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Повідомляють на Фейсбук-сторінці Войнилівської громади, передає Правда.іф
Рідні, друзі, знайомі та всі небайдужі 8 березня зібралися, щоб провести в останню путь захисника і віддати йому належну шану.
Після прощання в селищі Войнилів Калуського району на Івано-Франківщині у селі Середня відбулася церемонія похорону. Воїна Максима Околота з почестями поховали на місцевому кладовищі.
“Пекучий біль втрати стискає наші серця, адже щодня із гирла війни надходять моторошні звістки, які сповіщають про найстрашніше – загибель тих, хто мав жити і вести країну до розквіту. Нехай Господь прийме світлу душу Максима до спочину, а всім рідним та близьким дасть сили пережити втрату Героя. Світла памʼять Захиснику. Вічна памʼять всім Героям, які завжди нагадуватимуть нам про велич нашого народу та його нескорену волю. Слава Україні! Слава її Героям!” — йдеться в повідомленні.