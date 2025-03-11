На Франківщині попрощались з відважним воїном Околотом Максимом

Войнилівська громада на Калущині попрощалася з героєм Максимом Околотом, який протягом трьох років відважно захищав українську землю та її народ від агресора.

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Повідомляють на Фейсбук-сторінці Войнилівської громади, передає Правда.іф

Рідні, друзі, знайомі та всі небайдужі 8 березня зібралися, щоб провести в останню путь захисника і віддати йому належну шану.

Після прощання в селищі Войнилів Калуського району на Івано-Франківщині у селі Середня відбулася церемонія похорону. Воїна Максима Околота з почестями поховали на місцевому кладовищі.