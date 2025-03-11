Епідпоріг перевищено на 63 %: ситуація із захворюваністю на Прикарпатті

За тиждень на Івано-Франківщині зменшилась кількість хворих на понад 17 %, однак епідпоріг усе ще перевищено на 63%.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

Попри це госпіталізація залишається на рівні 3,1% від загальної кількості випадків, майже половина з хворих, які перебувають у лікарнях, — діти.

Щодо хворих на COVID-19, то зафіксовано 99 госпіталізацій, з яких 20 — це діти.

На жаль, з початку епідсезону маємо 10 летальних випадків, з них 8 — від COVID-19 і 2 — від грипу.