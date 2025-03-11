ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Ртутний термометр вимірює температуру пацієнта в ліжку.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Епідпоріг перевищено на 63 %: ситуація із захворюваністю на Прикарпатті

Автор: Lilia
11/03/2025 14:50
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За тиждень на Івано-Франківщині зменшилась кількість хворих на понад 17 %, однак епідпоріг усе ще перевищено на 63%.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

Попри це госпіталізація залишається на рівні 3,1% від загальної кількості випадків, майже половина з хворих, які перебувають у лікарнях, — діти.

Щодо хворих на COVID-19, то зафіксовано 99 госпіталізацій, з яких 20 — це діти.

На жаль, з початку епідсезону маємо 10 летальних випадків, з них 8 — від COVID-19 і 2 — від грипу.

“Минулого тижня відбулось засідання обласної комісії ТЕБ НС, рішенням якої було продовжено дистанційне навчання до 11 березня. Надалі форму навчання визначатимуть на місцях, враховуючи стан захворюваності”, – йдеться у дописі.