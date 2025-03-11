На війні поліг калушанин Роман Горин

Громада у скорботі. Підтверджено факт загибелі на війні калушанина, солдата Романа Горина, 1988 року народження.

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Про це повідомили в пресслужбі Калуської міської ради.

Роман Горин вірно, гідно і самовіддано служив стрільцем-снайпером гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмової роти однієї із військових частин.

Від 28 травня 2022 року вважався таким, що зник безвісти під час бойових дій на Донеччині.

Відповідно до рішення суду від 3 березня 2025 року, встановлено факт загибелі Романа Горина 28 травня 2022 року.