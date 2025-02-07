На Франківщині прощались з відважним захисником Андрієм Макогоном

Рогатинська громада провела до місця останнього спочинку воїна Андрія Макогона. Воїн служив головним сержантом 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 31-ї ОМБр.

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24 лютого 2022 року воїн Андрій Макогін перебував у Польщі. Проте не вагаючись повернувся додому, щоб стати на захист рідної землі, повідомляє Рогатинська МТГ.

Спершу долучився до лав територіальної оборони, згодом став воїном штурмової бригади. Військовий шлях захисника пролягав через найгарячіші точки фронту – Покровський, Донецький, Запорізький напрямки.

Андрій був головним сержантом 6-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 31-ї ОМБр.

“Воїн мав повернутися додому у відпустку 12 лютого 2024 року, та доля розпорядилася інакше. Отримавши тяжке поранення, п’ять днів боровся за життя в реанімації, але 5 лютого його серце зупинилося”, – йдеться у дописі

Бойові побратими кажуть: він воював до останнього, не шкодуючи себе заради інших. Його рідні знають: він залишився в їхніх серцях назавжди. Його країна пам’ятає: Герої не вмирають.