У ДТП на Львівщині травмувалась прикарпатка. ФОТО

У селі Пасіки-Зубрицькі Львівського району сталася аварія за участі Peugeot 206 та Chevrolet Cruze. Травмовані водійки обох авто.

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Про це пише Правда з посиланням на поліцію Львівської області.

За попередніми даними поліції, зіткнулися автомобілі Peugeot 206 та Chevrolet Cruze, якими керували 48-річна мешканка Івано-Франківська та 53-річна жителька Львівського району. Обидві водійки отримали травми та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з можливим позбавленням права керувати авто.

Поліція встановлює всі обставини аварії.