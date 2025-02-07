На Калущині провели в останню дорогу бійця Володимира Юрчишина

Калуська громада попрощалася з Героєм Володимиром Юрчишином. Загинув молодший сержант під час виконання бойового завдання на Донеччині.

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Сьогодні полеглого захисника провели в останню путь, повідомляє Калуська міська рада, пише Правда.іф

Володимир Юрчишин народився 8 лютого 1993 року у селі Сівка-Калуська. Тут провів своє дитинство та закінчив школу. Опісля навчався у Вищому професійному училищі №7 за спеціальністю столяра.

Працював за спеціальністю на ТзОВ “Таркетт Вінісін”.

У 2018 році створив сім’ю, а в 2021 році народився синочок Андрійко.

“У грудні 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ. Служив командиром відділення протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки батальйону морської піхоти однієї з військових частин. Побував у найгарячіших точках – Бахмуті, Авдіївці, Херсоні”, – йдеться у дописі

Нагороджений відзнакою Президента України “За оборону України” та почесною відзнакою “За мужність та відвагу”.

На жаль, 31 січня 2025 року, відстоюючи незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, під час виконання бойового завдання на Донеччині молодший сержант Володимир Юрчишин загинув.

Похоронили Героя на кладовищі рідного села Сівка-Калуської.