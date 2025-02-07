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У Крилосі за виручені 98 тисяч від продажу стрітенських свічок придбали РЕБ

Автор: Lilia
07/02/2025 18:42
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Готуючись до величного свята Стрітення Господнього, крилоські діти, молодь та волонтери щорічно беруться за виготовлення стрітенських свічок зі справжньої вощини, прикрашаючи їх чудовим природним декором.

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Цьогоріч родзинкою свята були ще й ароматні литі воскові свічки, виготовлені власноруч із сировини, отриманої з парафіяльної пасіки.

Таким чином вся парафіяльна спільнота вже декілька років поспіль долучається до екосоціальної ініціативи Бюро УГКЦ з питань екології «Зігрій вбогого світлом стрітенської свічки», спрямовуючи виручені кошти для підтримки потребуючих.

Варто зазначити, що cьогодні, в часі війни, тими, хто найбільше потребують нашої молитовної та матеріальної підтримки є наші герої – воїни-захисники, які жертвуючи своїм життям боронять свободу кожного з нас.

“З огляду на це громадою було прийнято рішення, що кошти від реалізації свічок в рамках цієї благодійної акції будуть спрямовані для закриття нагальної потреби у придбанні РЕБу для захисників з 75 батальйону 102 бригади сил територіальної оборони”, – йдеться у дописі

Завдяки спільним зусиллям молоді і парафіяльній збірці в день свята Стрітення Господнього від парафії Успіння Пресвятої Богородиці військовим було передано кошти у сумі 97810 гривень.