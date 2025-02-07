У Крилосі за виручені 98 тисяч від продажу стрітенських свічок придбали РЕБ

Готуючись до величного свята Стрітення Господнього, крилоські діти, молодь та волонтери щорічно беруться за виготовлення стрітенських свічок зі справжньої вощини, прикрашаючи їх чудовим природним декором.

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Цьогоріч родзинкою свята були ще й ароматні литі воскові свічки, виготовлені власноруч із сировини, отриманої з парафіяльної пасіки.

Таким чином вся парафіяльна спільнота вже декілька років поспіль долучається до екосоціальної ініціативи Бюро УГКЦ з питань екології «Зігрій вбогого світлом стрітенської свічки», спрямовуючи виручені кошти для підтримки потребуючих.

Варто зазначити, що cьогодні, в часі війни, тими, хто найбільше потребують нашої молитовної та матеріальної підтримки є наші герої – воїни-захисники, які жертвуючи своїм життям боронять свободу кожного з нас.

“З огляду на це громадою було прийнято рішення, що кошти від реалізації свічок в рамках цієї благодійної акції будуть спрямовані для закриття нагальної потреби у придбанні РЕБу для захисників з 75 батальйону 102 бригади сил територіальної оборони”, – йдеться у дописі

Завдяки спільним зусиллям молоді і парафіяльній збірці в день свята Стрітення Господнього від парафії Успіння Пресвятої Богородиці військовим було передано кошти у сумі 97810 гривень.